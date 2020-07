11-07-2020, https://polizei.news bron

Vrachtwagen raakt van de weg in de richting Bad Nieuweschans

Bunde (Duitsland) - Zaterdagmorgen rond 06.30 uur is een groot transport van de weg geraakt. Dit gebeurde op de snelweg 280, de Rijksweg van Bunde in de richting van Bad Nieuweschans.