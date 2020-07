11-07-2020, Oogtv.nl (Bron) & Brandweer Groningen Facebook

Lars (5) verrast brandweermensen

Groningen - Brandweermannen en -vrouwen van de post Vinkhuizen zijn verrast met een mooi kaartje van de vijfjarige Lars uit Stad. “Ik vind jullie supergaaf!”

De reden waarom het kaartje in de brievenbus werd gestopt is niet omdat de brandweerlieden een grote brand hadden geblust of een huisdier uit een boom hadden gered. Nee, de reden was dat er door de mensen van de brandweer naar de kleuter gezwaaid was en dat heeft veel indruk gemaakt op Lars.

“Voor alle brandweermensen”, staat in het kaartje. “Ik heb jullie vanmorgen gezien toen jullie terugreden de kazerne in. Wat lief dat jullie gingen zwaaien naar mij! Bedankt. Want ik vind de brandweer echt supergaaf! Een fijne zomer(+vakantie?) gewenst.”Zegt Oogtv.nl

De brandweer laat in een reactie weten erg blij en vereerd te zijn met de kaart. “We zijn met een glimlach het weekend ingegaan. Zo leuk. Was alles maar zo makkelijk!”