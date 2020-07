11-07-2020, Politie Westerkwartier

Tips: Woninginbraken voorkomen

Groningen - Het zal je maar gebeuren: terugkomen van een ontspannen vakantie die je echt even nodig had, en inbrekers hebben het hele huis leeggeroofd.

Geheel ondenkbaar is het niet, want nu de vakantie is gestart, liggen inbrekers op de loer.

Onze ervaring is dat inbrekers vooral gericht zijn op het stelen van contant geld, en wanneer er (kostbare) sieraden in een woning liggen, worden die ook weggenomen. Inbrekers zijn erg vindingrijk en vinden alle plekjes in en om het huis, dus zorg gewoon voor geld op de bank in plaats van in huis. Zo maakt u het ook minder aantrekkelijk voor ze om weer terug te komen.



Wanneer u een verdachte situatie ziet, hoort de politie het graag, ook al is het misschien toch niets.



Klik op de link van de website van @gemeentewesterkwartier voor enkele tips met betrekking tot het (proberen te) voorkomen van een woninginbraak.