12-07-2020, 112Groningen.nl

Snelkraak bij fietsenwinkel in Scheemda, twee fietsen buit

Scheemda - In de nacht van zaterdag op zondag 12 juli heeft er een inbraak/ramkraak plaatsgevonden bij Roggeveld fietsen in Scheemda. Dit gebeurde rond 02:00 uur.

De daders zijn met grof geweld via de voorkant binnen gekomen en hebben daarbij twee dure fietsen buit gemaakt.

De schade aan de voordeur is enorm.

De politie heeft ze zaak in onderzoek en de beveiligingscamera beelden veiliggesteld.



De fietsenwinkel zou vanaf maandag dicht zijn wegens vakantie, extra zuur dus. Dat meldt de zaak op Facebook en op de zaak. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 09008844. Dvhn Tv Noord Streekblad