17-07-2020, Redactie

Duits meisje(14) gevonden nabij Ameland

Ameland - De KNRM en andere reddingsdiensten van o.a. Ameland en Schiermonnikoog hebben zondagmorgen de zoektocht naar een 14-jarig vermist meisje hervat.

Het duitse meisje raakte zaterdagavond vermist in de Noordzee bij Ameland.

De overlevingskans in het koude water is klein. De familie is op vakantie in Nederland. Vandaag wordt verder gezocht door allerlei hulpdiensten waaronder een vliegtuig van de Kustwacht.

Update: Vissers besloten ook hun hulp aan te bieden. Tot nu toe werd er niks gevonden.

Update 15-07-20: De marine heeft dinsdag met sonarapparatuur gezocht naar het 14-jarige vermiste Duitse meisje dat zaterdagavond bij Ameland in zee verdween. Daar waar de marine niet kon zoeken, onderzoekt woensdagmiddag een dregteam de branding. Meer op Dvhn.nl

Update 16-07-20: Ook donderdag nog zoeken vissers naar het lichaam.

Update 17-07-20: Vrijdagmiddag is ten noorden van Ameland een lichaam gevonden in de zee. Dat meldt de politie via Twitter.

Update: Het lichaam dat vanmiddag is gevonden, is dat van het 14-jarige meisje uit Duitsland.

Zij werd door twee collega's van de landelijke eenheid gevonden nabij een booreiland in de Noordzee.