Zoektocht op zee naar vermist meisje(14) hervat

Ameland - De KNRM en andere reddingsdiensten van o.a. Ameland en Schiermonnikoog hebben zondagmorgen de zoektocht naar een 14-jarig vermist meisje hervat.

Het duitse meisje raakte zaterdagavond vermist in de Noordzee bij Ameland.

De overlevingskans in het koude water is klein. De familie is op vakantie in Nederland. Vandaag wordt verder gezocht door allerlei hulpdiensten waaronder een vliegtuig van de Kustwacht.