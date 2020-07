12-07-2020, Julian Spa 112Gr.

Auto te water bij Nieuw Weerdinge

Nieuw Weerdinge (Dr.) - Aan de Vledders in Nieuw-Weerdinge is zondagmiddag om 17:00 uur een auto te water geraakt. Het betrof een eenzijdig ongeval. De exacte toedracht is niet bekend. Na een stuurcorrectie ging het mis.