12-07-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Getuigen gezocht van inbraak

Oude Pekela - Afgelopen vrijdag, 10 juli 2020 tussen 12:00 en 14:30 uur is er ingebroken in een woning aan de Graaf Adolfstraat te Oude Pekela.

Het is niet ondenkbaar dat de de dader(s) hierbij is / zijn overlopen, er stonden namelijk spullen "klaar" om meegenomen te worden, maar zijn achtergebleven. Mocht je afgelopen vrijdagmiddag iets bijzonders opgevallen zijn, dan hoort de politie dat graag, de inbraak heeft immers plaatsgevonden op klaarlichte dag, dat zou toch door iemand gezien moeten zijn?

Mocht je meer weten over deze woninginbraak dan komen ze graag met je in contact, dat kan via het bekende nummer 0900-8844, anoniem via 0800-7000

(Zaaknummer 202018482)