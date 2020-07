13-07-2020, Martin Nuver 112Gr.

Auto te water, twee personen vluchten met nat pak (Video)

Groningen - Een personenauto(hybride) is in de nacht van zondag op maandag om 00:10 uur te water geraakt aan het Schuitendiep.

Achterlichten waren nog duidelijk zichtbaar in het water. Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer was ter plaatse met de grote hulpverleningswagen en een boot. Ook was het MMT er en twee ambulances. Er werd nog langere tijd gezocht naar meer inzittenden.

Douche

Twee personen kregen een nat pak en kwamen er al snel zelf uit. Zij zijn waarschijnlijk met hulp van omstanders uit het water gehaald. Het duo is in een ambulance nagekeken en daarna door de politie meegenomen voor een warme douche. Zegt Oogtv

Hybride auto



Poort heeft het voertuig geborgen. Rond 01.30 uur werd de afzetting opgeheven.

Update: Twee mannen(24 & 25) uit Almere, die zijn aangehouden. Ze werden gevonden in een steeg. Volgens hun was er een derde persoon, daarom zocht de brandweer in het water, er werd niemand gevonden.