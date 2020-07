13-07-2020, Oogtv.nl (Brontekst) & Telegraaf.nl

Springstof voor o.a. bomgordels veroorzaakte explosie bij Wibenaheerd

Groningen - De explosie begin mei aan de Wibenaheerd, werd veroorzaakt door de springstof TATP. Dat meldt de Telegraaf maandagmorgen.

In de woning werd ongeveer 400 gram van de explosieve stof triacetontriperoxide (TATP) gevonden. Deze springstof is zeer instabiel: hitte, wrijving, schokken of statische elektriciteit kunnen het onbedoeld tot ontploffing brengen.

Daarnaast is er ongeveer 900 gram ammoniumnitraat in de woning aangetroffen. TATP is een springstof die vaak gebruikt wordt door bijvoorbeeld plofkrakers, maar ook door terroristen. Dezelfde stof werd gebruikt in de bomgordels van terroristen in Parijs in 2015. De leverancier van de belangrijkste grondstof voor het maken van TATP, namelijk waterstofperoxide, is een 53-jarige man uit Veendam. Zegt Oogtv.nl

De explosie vond op 1 mei jongstleden plaats. Bij de ontploffing raakten twee bewoners gewond. Zij werden later gearresteerd, evenals een derde verdachte. De derde verdachte is inmiddels op vrije voeten gesteld. Er zijn geen aanwijzingen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag.

