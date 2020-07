13-07-2020, Redactie

Evacuatie na gaslek in Veendam

Veendam - Aan de Loydsweg in Veendam had de brandweer manadagmiddag de omgeving ruim afgezet vanwege een gaslekkage, uit voorzorg werden aan de Bekenkampstraat een aantal woningen ontruimd.



Monteurs van Enexis hebben het lek gedicht, daarna konden de bewoners terug naar hun huis. Het gaslek ontstond bij het opruimen van omgewaaide bomen.