13-07-2020, Maikel Basstra 112gr.

Auto raakt in sloot naast N360 bij Garmerwolde

Garmerwolde - Op de N360 bij 7,4 is maandagavond om 19:15 uur een auto in een sloot naast de weg gekomen. De oorzaak is nog niet bekend. De opgeroepen brandweer van de stad werd al snel gecanceld.