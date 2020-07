13-07-2020, Remco Van Den Berg 112Groningen & M. Nuver redactie

Stacaravan gaat verloren bij brand in Bedum

Bedum - Op de Verbindingsweg in Bedum is maandagavond om 19:30 uur brand uitgebroken in een oude stacaravan pal naast een boerderij. De rook was van grote afstand waarneembaar