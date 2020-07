14-07-2020, Martin Nuver 112Gr.

Steekincident bij GGZ Hereweg, man(42) aangehouden(Video)

Groningen - De politie kreeg rond 09:00 uur een melding van een steekincident, dat plaatsvond in een pand aan de Hereweg in de stad. Zij hebben ter plaatse een verdachte aangehouden

Het slachtoffer is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Het was in een pand bij een psychiatrische instelling gebeurt van Lentis. De politie doet onderzoek.

Update:

De verdachte is een man van 42 jaar uit Stadskanaal. Hij is ingesloten en wij zetten het onderzoek voort.

