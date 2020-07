14-07-2020, Rivm.nl bron

RIVM: Corona update 8 juli t/m 14 juli 2020

Landelijk - Afgelopen week zijn er 534 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Er zijn 8 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld.

De afgelopen week is het aantal meldingen van COVID-19 besmettingen gestegen met 102 ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er 432 nieuwe COVID-19 besmettingen gemeld.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Ook worden mensen getest vanwege bron- en contactonderzoek. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Kleine lokale uitbraken

Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar. Deze kleine clusters van drie of meer besmettingen zijn nu beter zichtbaar doordat het aantal besmettingen aanmerkelijk minder is dan in de maanden maart tot en met mei. Meestal vinden we deze clusters in de huishoud- en familiesetting. Daarnaast zijn ook lokale uitbraken zichtbaar in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, in een studentenhuis of bij een sportclub.





Met de versoepelingen en het vakantieseizoen voor de deur komt ook het internationale reisverkeer weer op gang. De reishistorie wordt vanaf deze week vermeld in de wekelijkse epidemiologische rapportage.





In het bron- en contactonderzoek van de GGD’en worden rond de 100 besmettingen per week opgespoord.

Resultaten teststraten

Tussen 1 juni en 12 juli zijn 369.287 testen afgenomen door de GGD’en waarvan een uitslag bekend is. Hiervan was 1.0% positief. Tussen 1 juni en 12 juli is het aantal afgenomen testen gestegen en het percentage positief gedaald van 2% in weeknummer 23 naar 0,6% in weeknummer 28. Er zijn regionale verschillen in het totaal aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners en het percentage positieve testen.

Het is en blijft belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden over verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven en testen bij de eerste klachten. Zo houden we het nieuwe coronavirus onder controle.

