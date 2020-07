14-07-2020, Dvhn.nl bron

Café aan Meeuwerderweg moet mogelijk dicht

Groningen - Eetcafé Michel aan de Meeuwerderweg in Groningen moet sluiten, als het aan de gemeente Groningen ligt. Zegt Dvhn.nl op hun website.

De gemeente wil de horecavergunning van eigenaar Michel Alam intrekken, omdat hij in één van zijn andere bedrijfspanden wietplanten kweekte.

De kwekerij met zestig planten bevond zich niet in het restaurant zelf, maar in een opslag aan de oostkant van de stad. Burgemeester Koen Schuiling liet het pand in april sluiten.

