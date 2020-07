14-07-2020, Redactie

Aardbeving 2.7 in Provincie Groningen

Loppersum - Dinsdagmiddag rond 17:18 uur uur vond bij Loppersum een forse aardbeving plaats met een magnitude van 2.8 op de Schaal van Richter. Later werd deze bijgesteld naar 2.7.

Veel inwoners voelden de trilling in huis. De aardbeving komt door de gaswinning in onze provincie. Of er schade is ontstaan is niet bekend.

Veel kijkers melden bij deze site dat ze hem voelden.

