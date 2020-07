14-07-2020, Redactie & Gemeente Groningen bron en foto

Boom vernield in Groningen, aangifte

Groningen - Dinsdagnacht 7 juli hebben vandalen een boom omgehakt in de Jan van Goyenstraat (Kostverloren). De gemeente doet aangifte hiervan melden ze via Twitter.

Heb jij iets gezien of gehoord? Neem contact op met de politie via 09008844. Ze onderzoeken of de omgezaagde boom op korte termijn vervangen kan worden door een nieuwe.