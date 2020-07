14-07-2020, Politie Groningen

Verdachte aangehouden voor woningoverval Scheemda

Scheemda - De politie heeft een 41-jarige vrouw uit Winschoten aangehouden op verdenking van het plegen van een woningoverval op 9 november 2018.

De vrouw kwam na sporenonderzoek in beeld en is inmiddels aangehouden. De politie is nog op zoek naar andere verdachten. Van de overige twee verdachten is het volgende signalement bekend: een vrij lange, blanke man van ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud is, die Nederlands sprak zonder accent, De andere verdachte was iets kleiner dan de eerste verdachte, ongeveer tussen de 25 en 30 jaar oud. Tips kunnen met de politie worden gedeeld via 0900-8844 of Meld-Misdaad-Anoniem via 0800-7000.