15-07-2020, RtvDrenthe

Airport Eelde soms gesloten omdat er geen luchtverkeersleider is

Eelde - Groningen Airport Eelde is zo nu en dan gesloten voor het vliegverkeer omdat er geen luchtverkeersleider aanwezig is. Zegt Oogtv.

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Aanleiding voor het onderzoek is een reportage van televisieprogramma Nieuwsuur. In deze reportage, die maandag werd uitgezonden, zagen de kijkers dat vliegveld Lelystad sinds kort een volledige bezetting heeft. De luchthavenbrandweer is paraat en ook de verkeerstoren wordt bezet door verkeersleiders om commercieel vliegverkeer in goede banen te leiden. Het probleem is echter dat dit commerciële verkeer er niet is en er voorlopig ook niet komt. De verwachting is dat tot eind 2021 de luchthaven in Flevoland gesloten blijft.

“Afgelopen week een aantal keren dicht”

De luchtverkeersleiders op Lelystad Airport komen deels van Groningen Airport Eelde. En daar zitten ze nu met een probleem. “We hebben hier een tekort aan verkeersleider. Afgelopen weken moesten we een aantal keren dicht omdat er niet genoeg luchtverkeersleiders waren”, laat een woordvoerder van GAE tegen de Drentse omroep weten. De verkeersleiders in Lelystad mogen niet zo maar bijspringen in Eelde.

Medische vlucht kan niet doorgaan

“We hebben richting Luchtverkeersleiding Nederland, LvNL, ook aangegeven dat het raar is dat hun capaciteitsproblemen effect heeft op de wijze waarop wij onze luchthaven runnen. Sterker nog. Het is zo dat de aanvraag voor een medische vlucht woensdagochtend niet kan doorgaan omdat LvNL zegt dat er niet genoeg mankracht is. Het gaat om een vlucht waarvoor een aanvraag is ingediend. Daardoor zouden de verkeersleiders eerder moeten beginnen. Dat kan dus niet.” De bedoeling van LvNL is om uiteindelijk alle luchtverkeersleider van Groningen Airport Eelde te verplaatsen. Vanaf eind 2021 moet het vliegverkeer op Eelde in goede banen geleid worden met camera’s waarbij de verkeersleiders dan op Schiphol Oost zitten.