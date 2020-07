15-07-2020, Redactie & petitie

Petitie voor behoud tabakszaak in Oosterparkwijk

Groningen - Tabakspeciaalzaak Knollema is al 50 jaar een begrip in het Oosterparkwijk, maar door de komst van supermarkt Lidl die nu wil uitbreiden moet tabakspeciaalzaak Knollema verdwijnen.