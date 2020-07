15-07-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Marije Timmer 112Gr.

Automobiliste botst tegen wegversmalling

Winschoten - Bij de Johan Modastraat in Winschoten is woensdagmorgen om 10:50 uur een automobiliste tegen een wegversmalling(plantenbak) gebotst. De toedracht is niet bekend.