15-07-2020, Dirk Beekhuis

Strobalen vatten vlam bij Woldendorp

Woldendorp - De brandweer van Woldendorp werd in de nacht van dinsdag op woensdag even na 01.00 uur opgeroepen voor een buitenbrand aan de Oude Dijk bij Woldendorp.

Net buiten het dorp stond een grote bult met strobalen in de brand. Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand en daarbij kwam veel rook vrij.



De brandweer had het vuur snel onder controle maar was nog enige tijd bezig met nabluswerkzaamheden. Over de oorzaak van de band is op dit moment nog niks bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Dvhn