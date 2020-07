15-07-2020, foto van pol_westerkwartier Instagram

Woningen kort ontruimd wegens gaslek

Leek - De brandweer van Leek zijn woensdagmorgen even na negen uur opgegeroepen voor een gaslekkage.

Aan de Langewoldstraat in Leek was tijdens werkzaamheden een gasleiding geraakt. De politie heeft samen met de brandweer de omgeving afgezet en enkele woningen ontruimd. Daarna werd de woning nog even geventileerd.