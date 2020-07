15-07-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Bestuurder gezocht na diefstal rugzak

Veendam - Hoe snel kan het gaan, de bestuurder van de scootmobiel en eigenaar van de rugzak heeft zich al bij ons gemeld. Iedereen wederom bedankt voor het delen, dit is de kracht van social media! Aldus de politie op Facebook.

Woensdagzag een oplettende getuige in de Winkler Prins Passage te Veendam dat een tot nu toe onbekend gebleven man een rugzak, die op de rugleuning van een scootmobiel hing, pakte en er vervolgens vandoor ging.

De getuige is de dader achterna gelopen naar de uitgang van de Winkler Prins Passage bij de hakkenbar, waarna de dader in de richting van het pand van het voormalige kantoor van de ABN-AMRO bank liep. Hierbij zag de getuige dat de dader druk aan het zoeken was in de rugzak en spullen in zijn broekzakken stopte.



De getuige riep naar de dader dat hij de rugzak terug moest geven, de dader gaf hieraan gehoor.

De bestuurder van de scootmobiel was intussen weg en heeft de diefstal van de rugzak waarschijnlijk niet eens opgemerkt. De getuige heeft de rugzak vervolgens afgegeven aan het politiebureau in Veendam. (zie foto hieronder).

Het gaat om een blauwe rugzak met daarin twee plastic zakken en een regenjas. Het is tot nu toe onbekend wat er uit de rugzak gehaald is. De politie is in het bezit van foto's van de verdachte. Ze willen graag in contact komen met de bestuurder van de scootmobiel zodat we aangifte kunnen opnemen van deze diefstal.

De politie verzoekt de bestuurder dan ook om contact op te nemen. Mocht jij weten wie de bestuurder is, of ook getuige zijn geweest van deze diefstal dan horen ze dat ook graag. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000

(Het betreft zaaknummer 202018954)