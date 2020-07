15-07-2020, Redactie & Oogtv

Boeren: Landelijke actiedag op woensdag 22 juli

Landelijk - Farmers Defence Force gaat volgende week woensdag opnieuw een landelijke actiedag organiseren. Ze hopen op solidariteit van burgers die op de dag massaal thuis zouden moeten blijven.

Dat meldt Omroep Brabant woensdag.

Doordat zoveel mogelijk mensen thuis blijven wordt de stikstofuitstoot verminderd. “Ga een dagje thuiswerken, of blijf gewoon een dag thuis als je al vakantie hebt”, zegt Sieta van Keimpema van FDF tegen de Brabantse omroep. “Dan kunnen we de stikstof reduceren en dat kan Schouten dan mooi inrekenen. Dan hoeven wij ons vee niet ziek te maken.” Zegt Oogtv

Acties niet onaangekondigd



Hoe de actiedag er verder uit gaat zien is onbekend. Volgens Van Keimpema zullen de boeren zelf niet thuis blijven. Of dit betekent dat er wegen of bedrijven geblokkeerd gaan worden wil FDF niet zeggen. “Dit gaan we in een later stadium naar buiten brengen.” De acties zullen niet onaangekondigd zijn. Deze zullen van tevoren met de overheden besproken en doorgenomen worden.

Voermaatregel



Boeren voeren al bijna twee weken actie tegen de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil het vee minder eiwitrijk voer geven zodat de uitstoot van stikstof teruggedrongen kan worden. De maatregel leidt tot veel frustratie omdat het plan de gezondheid van de dieren schaadt. Tot volgende week vinden er geen acties plaats, wel ligt er een ultimatum op het bordje van Schouten waarbij de minister opgeroepen wordt om het plan van tafel te halen.