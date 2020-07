16-07-2020, Redactie & Twitter Oogtv & brwGroningen

Gewonde bij brand in de Platinaflat

Groningen - Bij een brand in een appartement in de Platinaflat in Groningen is woensdagnacht een bewoner gewond geraakt. Dat meldt de Groninger brandweer via Twitter.

Er woedde brand in een appartement, uit voorzorg hebben we het complex gedeeltelijk ontruimd zegt hij op Twitter. De brand in het appartementcomplex was snel onder controle. De geëvacueerde bewoners werden tijdelijk opgevangen in een gemeenschappelijke ruimte van de flat. Een bankstel vatte vlam, de oorzaak is niet bekend. Tweets