Opnieuw aardbeving van 1.8 bij Hellum

Hellum - Woensdagnacht rond 02:45 uur uur vond bij Hellum een nieuwe aardbeving plaats met een magnitude van 1.8 op de Schaal van Richter.

Veel inwoners sliepen maar toch werden veel er van wakker. De aardbeving komt door de gaswinning in onze provincie. Of er dit keer schade is ontstaan is niet bekend.

Eergister was er ook een aardbeving van 2.7 bij Loppersum.

