Melding gaslek bij Academie Minerva

Groningen - Bij Academie Minerva op het Gedempte Zuiderdiep in Groningen werd donderdagmiddag om 14:45 uur een gaslek gemeld.

De brandweer deed onderzoek en metingen in het pand en gingen al vrij snel weer naar de kazerne. Het is niet bekend als er daadwerkelijk wat is gevonden.