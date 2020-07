16-07-2020, Martin Nuver 112Gr.

Scooterrijdster gewond na botsing Oostersluis

Groningen - Op het Damsterdiep/Oostersluisweg werd donderdagmiddag om 16:30 uur een ongeval met letsel gemeld. De automobilist zag de scooterrijdster over het hoofd.

Ter plaatse gaven twee skeeleraars en omstanders die getuige waren gelijk eerste hulp aan de gewonde vrouw, ze had last van haar been.

De ambulance heeft haar in de ambulance onderzocht. De auto kon zelf zijn weg vervolgen. Het gaat erg vaak mis op dit kruispunt, hoewel er haaietanden staan. Ook de andere kant van de sluis is het vaak raak.

Dvhn

Zie ook

en archief