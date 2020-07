16-07-2020, G. Twickler 112Gr. & Julian Spa 112Gr.

Grip1: Zeer grote brand in loods Valthermond

Valthermond - Aan het Zuiderdiep in Valthermond is donderdagavond brand uitgebroken in een grote loods. Uitbreiding dreigde en Grip1 werd al snel gegeven.