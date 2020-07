18-07-2020, G. Twickler 112Gr. & Julian Spa 112Gr. & video Persbureau Meter

Grote brand in loods Valthermond ontstaan door grasmaaier

Valthermond - Aan het Zuiderdiep in Valthermond is donderdagavond brand uitgebroken in een grote loods. Uitbreiding dreigde en Grip1 werd al snel gegeven.

Brandweerkorpsen uit onder andere Ter Apel, Stadskanaal, Tweede Exloermond, Emmen en Coevorden werden opgeroepen voor de zeer grote brand. De rook was veraf te zien. Kom niet naar de brand toe en sluit ramen en deuren! De oorzaak is niet bekend. De brand is overgeslagen naar een naastgelegen pand. De brandweer heeft ingezet op het voorkomen van uitbreiding. Zo wordt voorkomen dat de benzinepomp voor het pand geen vlam vat. Omdat de rook recht omhoog gaat is nog geen NL-Alert uitgegeven. Mocht de wind van richting veranderen, dan kan alsnog een NL-Alert worden verstuurd. Update: ,,De buurman had gras gemaaid. Dat ding was kennelijk oververhit geraakt, want toen hij hem zijn loods inreed, schoten de vlammen er al uit.” In een mum van tijd zocht het vuur zich ook een weg naar de loodsen van de buren.Zegt Dvhn.nl. Dvhn meldt