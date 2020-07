17-07-2020, Marc Dol - 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Schade groot na brand in Valthermond (Video)

Valthermond - Overdag is de schade bij het Zuiderdiep in valthermond na de brand van donderdagavond goed te zien. De rook was veraf te zien.

Brandweerkorpsen uit onder andere Ter Apel, Stadskanaal, Tweede Exloermond, Emmen en Coevorden werden opgeroepen voor de zeer grote brand. Vrijdagmorgen was de schade aan de schuren goed te zien. De oorzaak is nog niet bekend.