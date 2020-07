18-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Veiligheidsregio daagt kroegbezoekers uit om 1,5 meter

Groningen - Beelden van volle kroegen en café’s in de binnenstad van Groningen waar men geen rekening hield met de anderhalve meter afstand haalden vorige week het landelijke nieuws.

De Veiligheidsregio Groningen daagt mensen uit om zich hier zaterdagavond wel aan te houden. Zegt Oogtv.nl

“Zaterdagavond is het moment om uit te gaan”, schrijft de Veiligheidsregio op haar social media-kanalen. “Maar nu wel verantwoord en op anderhalve meter. Hoe doe jij dat? Laat het zien?” De Veiligheidsregio hoopt onder de hashtag #slimmerchillen en #vermijddrukte veel beeldmateriaal te ontvangen van situaties waarbij het nu wel goed gaat. De afgelopen weken lijkt het erop dat het in de Groningse kroegen steeds drukker wordt. De Veiligheidsregio zegt dit scherp in de gaten te houden. Mocht de anderhalve meter niet in acht worden genomen dan kan in het uiterste geval een horecazaak gesloten worden.

In Groningen ligt het aantal vastgestelde positieve besmettingen op het coronavirus laag. Uit cijfers van de GGD Groningen blijkt dat er de afgelopen week geen nieuwe besmettingen ontdekt zijn. Elders lijkt het virus wel op haar retour. In België werden zaterdag 261 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste dagaantal sinds mei. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt er. Het RIVM laat zaterdag weten dat in Nederland het reproductiegetal op 0,9 ligt (R0,9). Dit betekent dat een besmet persoon gemiddeld 0,9 andere personen besmet.

