18-07-2020, Remco van den Berg - 112Gr.

Ellerhuizerbrug beschadigd na ongeval

Bedum - De historische Ellerhuizerbrug bij Bedum is zaterdagmiddag ernstig beschadigd geraakt nadat er een auto tegenaan is gereden.

Het hekwerk bij de brug is verbogen. De provincie is aanwezig om de schade te inventariseren. Het voertuig wat tegen de brug is gebotst is inmiddels geborgen. De brug blijft tot nader order gesloten omdat de vergrendeling beschadigd is.