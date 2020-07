18-07-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Auto raakt van de weg

Groningen - Een auto is zaterdagmiddag langs de N46 van de weg geraakt en boven een sloot tot stilstand gekomen. Dit bij de afslag naar Meerstad.

Waardoor de auto van de weg is geraakt is niet bekend. Het voertuig is door Poort afgesleept. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partij.