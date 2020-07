18-07-2020, Polizei Leer/ Duitsland

1 dode en 15 gewonden na ernstig ongeval op Duitse snelweg

Weener (DL) - Bij een ernstig verkeersongeval op de A31 bij het Duitse Weener is zaterdagmorgen een persoon om het leven gekomen. 15 anderen raakten gewond.

Volgens de Duitse brandweer waren er ook Nederlanders bij het ongeval betrokken. Het ongeluk ontstond toen een vrachtwagen achterop een file bij de Emstunnel botste.

De hulpdiensten werden tijdens de afhandeling van het ongeval gehinderd door automobilisten die bij de file uitstapten om hun benen te strekken. Hierdoor konden de hulpdiensten het ongeval moeilijk bereiken. Dit, ondanks de in Duitsland verplichte 'Rettungsgasse' waarbij het verkeer in het midden een rijbaan creëert door naar het uiterst linker of rechter deel van de weg te gaan.