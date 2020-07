19-07-2020, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Ernstig gewonde na vechtpartij Wijkstraat Appingedam

Appingedam - De politie kreeg zaterdagnacht omstreeks 6:00 uur de melding dat er een vechtpartij gaande was in de Wijkstraat te Appingedam.

Ter plaatse troffen zij een gewonde slachtoffer aan. Hij bleek zo ernstig gewond te zijn dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis is gebracht. Even later heeft de politie een 19 jarige inwoner van de gemeente Delfzijl in Delfzijl aangehouden voor betrokkenheid.