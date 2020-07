18-07-2020, Redactie & Twitter

Rookontwikkeling in woning Hoogezand door pannetje

Hoogezand - Op de derde verdieping van een flat aan de Van Ruusbroecklaan in Hoogezand is zaterdagavond rookschade ontstaan door een pannetje op het vuur. Deze was vergeten.



De brandweer had de brand snel onder controle. De woning werd door de brandweer geventileerd.