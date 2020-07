19-07-2020, Politie Ommelanden Noord Facebook info

Twee aangehouden voor bezit harddrugs

Farmsum - Vrijdagnacht werden een 51 jarige man uit Winschoten en een 36 jarige vrouw uit Veendam gecontroleerd toen zij in Farmsum met niet toegestane verlichting reden.

De bestuurder had bloeddoorlopen ogen en was erg zenuwachtig. Hierop werd de man onderworpen aan een alcohol en drugstest, welke positief bleek te zijn. De man, vrouw en het voertuig werden gecontroleerd en werd het al snel duidelijk waarom de man zo zenuwachtig was.

Beide zijn aangehouden voor bezit harddrugs en het voertuig en de drugs zijn in beslag genomen.