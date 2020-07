19-07-2020, Michael Huising 112Gr.

Bouwcontainer vat vlam bij Wildervank

Wildervank - Bij de Kammingastraat op de hoek met de 54e laan in Wildervank is zondagmiddag om 17:45 uur een bouwcontainer met oud dak beschot in de brand gevlogen. Deze stond vlak naast een woning.