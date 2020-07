20-07-2020, Ruben H. 112Gr.

Getuigen gezocht van ongeval A28

Haren - Op zondagavond 19 juli, omstreeks 18.50 uur, heeft er een aanrijding plaats gevonden tussen een bestelbus en een personenauto op de A28 tussen Eelde en Haren richting Groningen.

De politie heeft ter plekke gesproken met de betrokken bestuurders, maar heeft na de getuigenverklaringen van de betrokken nogsteeds vragen over de toedracht van het ongeval.



Na aanleiding van het ongeval wil de politie meer informatie weten over de exacte toedracht van het ongeval.

Om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval is de politie opzoek naar getuigen van het ongeval.



Bent u getuige geweest van het ongeval? Dan vraagt de politie u om contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

(Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2020194231)

112Haren