20-07-2020

Twee militairen omgekomen bij helikoptercrash in Caribische Zee

Aruba - Bij een crash met een NH90-maritieme gevechtshelikopter zijn 2 van de 4 bemanningsleden om het leven gekomen. Het gaat om de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies.

Beiden militairen hebben de rang van luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie. De helikopter raakte zondag aan het einde van een kustwachtpatrouille te water in de Caribische Zee, vlakbij Aruba.



Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer maakte dit bekend tijdens een persconferentie in Den Haag. De families van de omgekomen militairen waren toen al door Defensie op de hoogte gebracht.



De 2 andere bemanningsleden hebben geen ernstig fysiek letsel.



De NH90 maakt deel uit van het patrouillevaartuig Zr.Ms. Groningen. Een kustwachthelikopter en Defensieduikteam ondersteunen Zr.Ms. Groningen om de NH90 veilig te stellen. Daarbij heeft vooral de flight recorder (zwarte doos) prioriteit.



Het ligt in de lijn der verwachting dat de Inspectie Veiligheid Defensie onderzoek gaat doen.





Condoleanceregister op defensie.nl





Er is inmiddels een condoleanceregister geopend op www.defensie.nl.