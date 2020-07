20-07-2020, Thijs en Ruben H. 112Gr.

Fietsster licht gewond na ongeval met automobilist

Groningen - Bij een ongeval op de kruising Friessestraatweg met het Donghornsterpad is maandagmiddag een persoon licht gewond geraakt.

De hulpdiensten werden omstreeks tien voor vijf gealarmeerd voor een aanrijding letsel waarbij een automobilist en een fietsster met elkaar in botsing waren gekomen.



Omstanders ontfermden zich over de gewonde fietsster in afwachting van de hulpdiensten. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse en had de eerste hulp overgenomen van omstanders.





Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, vermoedelijk gaat het om een voorrangsfout van één van de betrokken partijen. Politieagenten van de afdeling Team Verkeer deden onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en sprak met meerdere omstanders die het ongeval zagen gebeuren.





De gewonde fietsster werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op haar verwondingen, zij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Zowel de auto als de fiets raakten licht beschadigd door het ongeval.