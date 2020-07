20-07-2020, Stephan Jansema

Brandweer assisteert bij opstarten PMC in Farmsum

Farmsum - Bij het opstarten van een bedrijfsproces bij PMC aan de Oosterwierum in Farmsum heeft de brandweer maandag aan het einde van de middag geassisteerd. Zij stonden standby bij het nieuwe pand.

Er worden kolen in het pand gebruikt zegt Jesse Mol van de brandweer Groningen, mochten die oververhit raken dan is de brandweer uit voorzorg ter plaatse. Achteraf was de situatie volledig stabiel en kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.