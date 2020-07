20-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Automobilist(29) schept scooterrijdster en wordt aangehouden

Hoogkerk - Maandagavond is om 18:15 uur bij een verkeersongeval op het Hoendiep in Hoogkerk een scooterrijder gewond geraakt.

De toedracht is niet bekend. Een automobilist(29) uit de stad schepte de scooterrijder waarbij de bestuurster en de bijrijdster ten val kwamen. Beide gewonden zijn behandeld in de ambulance maar hoefden niet naar een ziekenhuis. De auto bestuurder kreeg een test en had een positieve uitslag vanwege mogelijk drugsgebruik.

De politie deed onderzoek. Door het ongeluk was een gedeelte van de weg afgesloten. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de U.T. Delfiaweg. De bestuurder van de auto uit Groningen werd aangehouden. Hij kreeg een drugstest, op bureau werd een bloedtest gedaan, de uitslag is nog niet binnen.