20-07-2020, Patrick Wind - 112Groningen

Brandweer redt kat van dak

Groningen - De brandweer in Groningen heeft maandagavond een kat van het dak van een woning aan de Pelikaanstraat gehaald.

Hoe de kat op het dak is gekomen is niet bekend. In eerste instantie werd geprobeerd het dier met de hoogwerker te bereiken. Dit lukte niet. Hierop werd besloten om met een vangstok een poging te wagen. Dit lukte wel. De kat was snel gered.