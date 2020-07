20-07-2020, Marc Zijlstra - 112Gr.

Opnieuw blazer bij ESD

Farmsum - Bij ESD-SIC in Farmsum heeft is maandagavond weer een blazer geweest.

ESD-SIC produceert ciliciumcarbide. Een zeer hard materiaal gebruikt om dieselroetfilters in te pannen. De producent is omstreden omdat bij de productie mogelijk gevaarlijke stoffen in de buitenlucht komen. Eerder moest ESD-SIC al maatregelen nemen om de zogenoemde blazers te voorkomen.