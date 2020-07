21-07-2020, Redactie & Twitter 112Hoogezand

Automobiliste rijdt door na aanrijden 11-jarige fietser

Hoogezand - Een jongen(11) is maandagavond lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Zuiderkroon in Hoogezand.

Een bestuurster van een zilvergrijze auto reed na het ongeluk eerstdoor. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De auto werd aangetroffen op de Bilderdijklaan in Hoogezand daar werden ook aanhoudingen verricht melden andere websites. Doorrijden na een ongeval is verboden en strafbaar.