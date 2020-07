21-07-2020, Oogtv.nl (Bron)

Meldingen van overlast stijgt met vijftig procent

Groningen - Het aantal meldingen van overlast in de gemeente Groningen is sinds de uitbraak van de coronacrisis gestegen tot een hoogtepunt.

De politie ontving in de maand juni 1.476 overlastmeldingen, een stijging van bijna vijftig procent ten opzichte van de dezelfde maand een jaar eerder. Zegt Oogtv dinsdag.

Sinds maart zijn de overlastcijfers sterk gestegen. In maart kwamen nog minder dan duizend overlastmeldingen binnen bij de politie. Ook in de provincie was een sterke stijging te zien na de uitbraak van het coronavirus, van 1.359 meldingen in maart naar 2.460 meldingen in juni.

De overlast wordt onder andere veroorzaakt doordat we door de coronamaatregelen op een kleinere postzegel leven. Vakantie vieren doen we thuis of in de buurt van ons huis, terwijl er in diezelfde omgeving ook nog steeds wordt thuisgewerkt. “Je viert vakantie in je eigen achtertuin, met wat meer barbecues en rumoer”, zegt Frannie Herder van het CCV. “Je buren genieten daar al snel wat minder van dan jij. Want zij moeten vaak werken terwijl jij vakantie viert, en dat kan ergernissen oproepen.